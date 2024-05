Ucraina - Zelensky visita Kharkiv | La situazione è molto seria | è colpa del mondo

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – “La, non possiamo permetterci di perdere“. E’ quanto afferma Volodymyrin un’intervista rilasciata ad Abcnews dopo il suo arrivo nella seconda città, che è di nuovo messa a rischio dall’avanzata russa. Parlando all’emittente americana durante lain un ospedale dove sono ricoverati i militari feriti, il presidente ucraino ha spiegato di aver cancellato ladi domani in Spagna perché “èimportante che io sia qui”. Non nascondendo la sua convinzione che il ritardo nell’approvazione, ed invio, degli aiuti militari Usa abbia avuto un impatto sulla guerra, e sullanegativa per Kiev sul confine nord ...

