Vallanzasca sta sempre peggio i legali richiedono la scarcerazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Il 4 maggio Renatoha compiuto 74 anni, di cui gli ultimi 52 quasi tutti trascorsi in carcere. "Siamo andati a fargli gli auguri. Era imbambolato, stordito dalla malattia e dai farmaci" racconta all'AGI chi l'ha incontrato nel carcere di Bollate dove sta scontando quattro ergastoli per rapine, omicidi e sequestri di persona. Gli amici non mancano al vecchio bandito che imperversava a Milano negli anni Settanta accumulando delitti che gli sono costati quattro ergastoli. Come Tino Stefanini, che faceva parte della sua gang e a ottobre finirà di scontare mezzo secolo di galera anche se è già in libertà condizionata. "Renato sta male, malissimo. Ha pochi momenti di lucidità. Chi va a colloquio con lui mi racconta che la malattia degenerativa di cui soffre avanza. Cosa aspettano a farlo uscire? Di lui resta ormai solo il nome. I primi segni li ho visti ...