Blitz di Ultima Generazione | vernice sui negozi di via Condotti Il clima si arroventa | la folla li insulta video

(Di giovedì 16 maggio 2024) Solo tre giorni fa hanno fatto irruzione nel campo Pietrangeli degli Internazionali di tennis “accolti” da insulti, fischi e boati dal pubblico sugli spalti. Oggi gli ecovandali irriducibili dihanno fatto il bis a Roma imbrattando copiosamente le vetrine (e non solo) deidi lusso nella centralissima Via dei, con la solitaarancione. E a corollario dell’ennesimo sfregio eretto a simbolo di azione militante ambientalista, hanno rivendicato il gesto esponendo striscioni con scritto “1 ottobre Giustizia piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione”. Ildiin ViaUno spot autopromozionale con marketing vandalico e tanto di firma in calce che i presenti, che loro ...

