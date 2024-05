Stadio Olimpico - Papa Francesco darà il calcio d’inizio alla Giornata Mondiale dei Bambini

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – Sarà ilcon Roberto Benigni e idi tutto il mondo a concludere, in piazza San Pietro, la primadeiche si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. La due giorni si aprirà sabato alle 15.30 allocon un incontro fatto di musica, sport, riflessioni e spiritualità al quale parteciperanno iprovenienti da oltre 100 nazioni. Il Ponteficeil “” dell’evento con una partita tra ie i calciatori internazionali capitanati da Gianluigi Buffon. Lasi concluderà domenica 26 maggio in piazza San Pietro con la messa presieduta dal ...

Perugia, 13 maggio 2024 - “Cari amici, Grazie molte della lettera che mi avete inviato e che ho apprezzato davvero di cuore. Sono contento di ricevere la vostra vicinanza e di sapere che in questo tempo di permanenza in ospedale , siete bravi. Mi ...

La giornata mondiale dei bambini organizzata dal Vaticano si concluderà domenica 26 maggio in piazza San Pietro con la messa presieduta da Papa Francesco e un monologo di Roberto Benigni dopo il Regina Caeli. Si tratta di un evento senza precedenti.

