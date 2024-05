Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 entro il 30 maggio Cesara Buonamici sostituta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ancora novità a5 dopo il chiacchierato addio di Barbara D’Urso.lascerà il programma prima del previsto: la giornalista condurrà l’ultima puntata il prossimo giovedì 30ma la trasmissione andrà regolarmente in onda fino a metà giugno con Giuseppe Brindisi, che ha già sostituito la compagna di Marco Tardelli in più di qualche puntata. In autunno, poi, ladovrebbere definitivamente il timone del format pomeridiano e Mediaset avrebbe deciso già la5 a fineCome riporta Dagospia,saluterà in anticipo il pubblico di5: ...