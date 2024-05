Ultima Generazione - vandalizzati alcuni negozi di lusso a via Condotti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – Diciassette persone aderenti alla campagna ‘Fondo Riparazione’ di, in via dei, hanno ricoperto le vetrine di vernice arancione dio died esposto striscioni con scritto “1 ottobre Giustizia piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione”. “Questisono simboli di una società ingiusta” A rivendicare il blitz sono gli stessi attivisti di. Un 42enne ha dichiarato: “Questisono simboli di una società ingiusta, questoè basato sullo sfruttamento delle persone e del pianeta”. “Sono preoccupata per tutti i lavoratori, compresi i miei genitori, che anche questa estate saranno costretti a lavorare in condizioni ...