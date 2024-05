Intelligenza artificiale e costruzioni | Ance Benevento all’iniziativa organizzata in città

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto ieri a Piazza Roma l’iniziativa sul tema – AI – Architectural Innovations” sponsorizzata daguidata da Mario Ferraro e daGiovani imprenditori guidata da Flavian Basile titolare di OFFTEC azienda che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. L’evento, inserito nel programma del 10° Festival Filosofico del Sannio “Stregati da Sophia” ha messo in luce come l’possa supportare una visione architettonica rivolta alla vita quotidiana dei cittadini, promuovendo un’architettura più sostenibile e inclusiva. “Parlare d’nel settore delle– ha spiegato Mario Ferraro Presidente di...

Sono in corso da ieri i lavori in galleria per il ripristino della circolazione ferroviaria. —– Di seguito un comunicato diffuso da Treni talia: La circolazione è sospesa per un movimento franoso tra Benevento e Ariano Irpino . Ancora in corso ...

Caserta. Chiusi i lavori per l’adeguamento della sicurezza sono già in corso le prove di collaudo che dureranno fino al mese di settembre per poi attendere, a partire dal mese di ottobre di quest’anno, l’autorizzazione alla riapertura della linea ...

Tavolo di lavoro in Prefettura per monitorare l’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili - Tavolo di lavoro in Prefettura per monitorare l’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili - Dall’incontro è emersa l’utilità di potenziare ulteriormente l’azione coordinata di vigilanza e controllo da parte dei diversi organi ispettivi competenti in materia, per elevare le condizioni di ...

