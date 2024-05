Fatta fuori per mettere lei Giulia Stabile - addio al programma di Maria | c’è la sostituta famosa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono passati tanti personaggi del mondo dello spettacolo per Tu si que vales, il talent show condotto e prodotto daDe Filippi. Teo Mammucari ha lasciato il posto a Luciana Littizzetto. Belen Rodriguez ha lasciato ‘sola’con Martin Catrogiovanni e Alessio Sakara. La ballerina verrà sostituita? Il suo ruolo di professionista ad Amici 23 diDe Filippi non si tocca. Però stando alle indiscrezioni che stanno girando in queste ore a proposito di, il suo posto a Tu si que vales scricchiola perché in agguato a soffiarglielo potrebbe essere una suo omonima seguita e amata. ÈDe Lellis.da Tu si que vales, chi arriva al suo posto Il comico e ...

Veronica Peparini e Andreas Muller: “Dustin o Marisol, ad Amici stavolta vincerà la danza”, e lui strizza l’occhio a Ballando - Veronica Peparini e Andreas Muller: “Dustin o Marisol, ad Amici stavolta vincerà la danza”, e lui strizza l’occhio a Ballando - Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano a Libero Magazine i progetti professionali, la vita da neo genitori e cosa pensano dei finalisti di Amici 23 ...

Maltempo Veneto e Friuli Venezia Giulia: frane e allagamenti. Italia spaccata: nubifragi al Nord e 30 gradi al Sud. Le previsioni - Maltempo Veneto e Friuli Venezia giulia: frane e allagamenti. Italia spaccata: nubifragi al Nord e 30 gradi al Sud. Le previsioni - Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, violenti nubifragi si sono abbattuti su Veneto e Friuli Venezia giulia: difficile la circolazione del traffico in varie zone, con diversi tratti di strada ...

In Italia il mondiale di softball. Malagò: «Auspico questi sport in pianta stabile alle Olimpiadi» - In Italia il mondiale di softball. Malagò: «Auspico questi sport in pianta stabile alle Olimpiadi» - Presentata nell'ambito degli Internazionali d'Italia la fase finale della XVII edizione della Coppa del mondo di softball che si disputerà in Italia, a Castions di Strada, in Friuli Venezia giulia ...