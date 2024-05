Parco Nazionale del Matese | il ricorso di Italia Nostra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà il TAR Lazio a decidere il destino deldelnell’udienza fissata per il 18 giugno suproposto da, Associazioneper la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. In considerazione degli inaccettabili ritardi nella definitiva istituzione delha infatti adito il Giudice Amministrativo affinché si pronunci sulle inadempienze istituzionali (Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Energetico e Regione Campania) relative all’iter istitutivo, a tutt’oggi non perfezionato, chiedendo di provvedere all’adozione del provvedimento di perimetrazione provvisoria del ...