Ultime Notizie Roma del 16-05-2024 ore 15 | 10

(Di giovedì 16 maggio 2024)Daily News radio giornale giovedì 16 maggio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’Ucraina secondo quanto reso noto dall’esercito ha affermato l’avanzata russa in alcune aree della regione di Carpi nel nord-est del paese anche zielinski giunto a Carpi che ha parlato di situazioni parzialmente stabilizzata non è troppo tardi per l’Ucraina per prevalere la libertà non può e non deve morire dice il presidente del comitato militare della NATO le forze russe fanno sapere però che hanno conquistato 278 km quadrati di territorio e l’Ucraina orientale in 7 giorni vale a dire la maggiore estensione dalla fine del 2022 la guerra in Medio Oriente l’esercito israeliano ha schierato altre truppe davanti a Raf attende l’ordine di attacco che potrebbe arrivare nelle prossime ore dalla riunione dei gabinetto di guerra e di quello di sicurezza di oggi ...

Roma Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio durante i numerosi interventi compiuti a Verona a partire dalla tarda serata di ieri per l’allerta meteo i vigili del fuoco hanno recuperato nella ...

Roma Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia mancano 200.000 bambini perché 30 anni fa non sono nati i potenziali i genitori consistente calo delle nascite degli anni più recenti e ...

Roma Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione gli organizzatori del Eurovision song contest hanno multato la delegazione ucraina per aver indossato magliette con ...

Blitz di Ultima generazione in via Condotti a Roma: vernice arancione sulle vetrine dei negozi di lusso - Blitz di Ultima generazione in via Condotti a roma: vernice arancione sulle vetrine dei negozi di lusso - roma, blitz di Ultima Generazione a via Condotti: imbrattate le vetrine dei negozi di lusso. Aggrediti e insultati dai passanti ...

