Pinato - dopo le quattro giornate di squalifica arrivano le scuse tramite i social

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono arrivateledi Marcoper quanto accadutoil triplice fischio della gara di Trieste. Quasi inevitabili lediinflitte ieri dal Giudice Sportivo per le proteste e la leggera spinta data al direttore di gara conche tornerà a disposizione solo per l’eventuale semifinale di ritorno. A mente fredda, quindi, il centrocampista giallorosso ha ritenuto opportuno indirizzare le suea tutto l’ambiente. Ecco il suo messaggio: “Dispiace per un gesto non da me! Purtroppo ormai l’errore è stato fatto e l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa e tifare per i miei compagni. Forza Strega”. L'articolo proviene da ...