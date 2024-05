F1 - Carlos Sainz | Vogliamo regalare un bello spettacolo a Imola Futuro? Non ci sono novità

(Di giovedì 16 maggio 2024) Giorno di conferenza stampa nel settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il Circus fa rotta sue nel celebre Autodromo Enzo e Dino Ferrari la scuderia di Maranello avrà voglia diemozioni ai propri tifosi. La Rossa in occasione di questo week end introdurrà un pacchetto di aggiornamenti consistente sulla vettura e si spera che questi possano dare una mano al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo. L’iberico ne ha parlato davanti ai microfoni: “Speriamo di avere un progresso in questo fine-settimana con gli aggiornamenti, anche se dipende molto dalla pista. A Miami avevamo un ottimo passo e la SF-24 è sembrata tornare alla normalità rispetto a Cina e Giappone. Aun gran...

