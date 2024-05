Due carabiniere salvano i bimbi dell’asilo dall’alluvione nel Milanese | “Erano indifesi - si sono affidati a noi”

Mette in vendita auto ma è in truffatore: denunciato - Mette in vendita auto ma è in truffatore: denunciato - RIETI - I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno denunciato un cinquantenne milanese, già noto alle forze dell’ordine, per truffa on line. A seguito della ...

Anziano bloccato in un campo allagato salvato da Carabinieri e pompieri - Anziano bloccato in un campo allagato salvato da Carabinieri e pompieri - E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri per raggiungere un uomo di 66 anni che ieri pomeriggio, mercoledì 15 maggio 2024, a Cologno Monzese, nel momento più intenso del ...

Abusi sessuali sulla figlia: 12 anni di galera a 47enne milanese - Abusi sessuali sulla figlia: 12 anni di galera a 47enne milanese - E' stato condannato a 12 anni di reclusione un 47enne arrestato nel maggio dello scorso anno dai carabinieri, in un'inchiesta del pm Giovanni Tarzia, perché, per quasi 9 anni, secondo l'accusa, ossia ...