Roma | blitz ambientalista a via Condotti - negozi di lusso ricoperti di arancione

(Di giovedì 16 maggio 2024)degli attivisti per l’ambiente di Ultima generazione in via. Stamattina 17 persone aderenti alla campagna “Fondo riparazione” di Ultima Generazione, in via deihanno ricoperto le vetrine di Yves Saint-Laurent, Luis Vuitton, Bulgari e Giorgio Armani con vernice. Hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre Giustizia Piazza del Popolo” e “Fondo riparazione” e hanno coperto di vernicele vetrine dei. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno portato gli attivisti in questura. “La nostra cultura consumistica non solo danneggia l’ambiente, ma erode anche la coesione sociale e il benessere individuale”, si legge in una nota degli attivisti. Sono state avviate nel primo pomeriggio le prime operazioni ...