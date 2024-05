(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – “Questodellaperuna parte delAct è in linea con le battaglie che ho sempre portato avanti"., responsabile Organizzazione del Pd e assessore al Welfare hato al banchetto della Fiom-davanti alla Marelli in via Timavo. Luogo simbolico, vista la recente vertenza che ha riguardato lo stabilimento di Crevalcore.non si preoccupa delle divisioni nel Pd perché "siamo un partito plurale, ma in tanti stannondo a favore di questo". Prima di andare, un saluto ai dirigenti della Fiom (il segretario bolognese Simone Selmi, il responsabile automotive Mario Garagnani e Primo Sacchetti) e due ...

Igor Taruffi a Bologna firma il referendum di Cgil per abolire il Jobs Act - igor taruffi a Bologna firma il referendum di Cgil per abolire il Jobs Act - Bologna, 16 maggio 2024 – “Questo referendum della Cgil per abolire una parte del Jobs Act è in linea con le battaglie che ho sempre portato avanti". igor taruffi, responsabile Organizzazione del Pd e ...

Jobs Act, la vicesindaca Emily Clancy firma il referendum della Cgil all'aeroporto Marconi - Jobs Act, la vicesindaca Emily Clancy firma il referendum della Cgil all'aeroporto Marconi - Dopo la segretaria del Pd, Elly Schlein, anche la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, ha firmato all’aeroporto Marconi i referendum sul lavoro proposti dalla Cgil, che comprendono anche l'abolizione ...

Pd, il segretario attacca il Nazareno Lucia Annunziata “Puntiamo sul Sud” - Pd, il segretario attacca il Nazareno Lucia Annunziata “Puntiamo sul Sud” - «L’Europa non può rinunciare al Sud, sarebbe un follia in questo momento. Con due guerre in corso, il Mediterraneo è oggetto di dominio». Lucia Annunziata prova a elevare il Pd napoletano: dalla ...