WeWorld Festival 2024 - a Milano la 14esima edizione del Festival su empowerment femminile e stereotipi di genere

(Di giovedì 16 maggio 2024) Passare il microfono a chi oggi è poco rappresentato e rappresentata per incontrare nuove persone e “uscire dalla bolla”. Questo l’obiettivo delladel, l’evento in programma ail 17, 18 e 19 maggio a BASEper parlare della condizione delle donne in Italia e nel mondo e promosso da, organizzazione indipendente attiva da oltre 50 anni in 27 Paesi, compresa l’Italia, per portare al centro chiunque sia ai margini, geografici e sociali, promuovendone lo sviluppo umano ed economico, perché possa diventare protagonista del proprio cambiamento. Uncapace di espandersi, cambiare forma e insinuarsi nelle crepe con talk, musica, fotografia, film e performance – ...

Mammadimerda al WeWorld Festival: «Come trasformare la rabbia delle mamme in risorsa costruttiva» - Mammadimerda al weworld festival: «Come trasformare la rabbia delle mamme in risorsa costruttiva» - È questo il tema dell’incontro con il duo Sarah Malnerich e Francesca Fiore, alias Mammadimerda, al festival weworld (dal 17 al 19 maggio, tre giorni di talk, foto, film, musica e performance su ...

WeWorld Festival, la tre giorni sulla condizione delle donne nel mondo - weworld festival, la tre giorni sulla condizione delle donne nel mondo - Il tutto realizzato da weworld, organizzazione italiana indipendente impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne e bambini in 27 Paesi, compresa l’Italia. Al centro del dibattito e delle ...

We World Festival 2024, la donna protagonista a Milano per due giorni - We World festival 2024, la donna protagonista a Milano per due giorni - Da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio a BASE Milano arriva We World festival, festival dedicato alla condizione delle donne in Italia e nel mondo e promosso da weworld, organizzazione indipendente ...