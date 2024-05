(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Scoprireneidi. Unche non vive all’interno di studi televisivi ma nelle piazze dei rioni e deidella Capitale, dal centro alla periferia: cantanti e gruppi musicali, ognuno ambasciatore della sua porzione di città con tutte le sue specificità. Ilmusicale “Vision” sarà presentato a, il prossimo sabato 18 maggio, segnando la data d’inizio di un progetto inclusivo e ambizioso. Si parte da Tor Bella Monaca, Municipio VI, sabato 18 maggio alle ore 16:00 presso la sala cinema in via Natale Balbiani, con la presentazione di “Vision”. Le serate finali il 27 e 28 settembre le serate finali, tra cui l’esibizione di danza sportiva Free Dance World del M° Massimo ...

Asi a caccia di talenti, un contest che nasce dai quartieri di Roma - Asi a caccia di talenti, un contest che nasce dai quartieri di Roma - Scoprire talenti nei quartieri di Roma. Un contest che non vive all’interno di studi televisivi ma nelle piazze dei rioni e dei quartieri della Capitale, dal centro alla periferia: cantanti e gruppi ...

Giuliano Peparini presenta la Peparini Academy, al via da settembre - Giuliano Peparini presenta la Peparini Academy, al via da settembre - Aveva un sogno, Giuliano Peparini, quando non ancora maggiorenne si è trasferito negli Stati Uniti e successivamente in Francia per intraprendere la carriera di ballerino, diventando poi danseur ...

Giuliano Peparini: “Nelle docce insegnanti nudi con gli allievi, nella danza ci sono sempre stati gli abusi. La mia Academy è un ambiente sicuro” - Giuliano Peparini: “Nelle docce insegnanti nudi con gli allievi, nella danza ci sono sempre stati gli abusi. La mia Academy è un ambiente sicuro” - Il celebre coreografo Giuliano Peparini ha aperto nel cuore di Roma, nel quartiere Tuscolano, la scuola di arti performative Peparini Academy. L’accademia prevede percorsi multidisciplinari per formar ...