Oggi il funerale di Fabio Limido - ucciso da Marco Manfrinati | “Ha dato la vita per proteggere sua figlia”

L'ADDIO. L'abbraccio di Varese e di piazza San Vittore per l'ultimo saluto a Fabio Limido - L'ADDIO. L'abbraccio di Varese e di piazza San Vittore per l'ultimo saluto a fabio Limido - Sono iniziate con la recita del rosario prima delle 15 in Basilica le esequie del 71enne ucciso a coltellate lunedì 6 maggio scorso dall'ex genero Marco Manfrinati L'abbraccio di Varese a fabio Limido ...

Varese, oggi i funerali di Fabio Limido, vittima dell’ex genero che voleva uccidere sua figlia - Varese, oggi i funerali di fabio Limido, vittima dell’ex genero che voleva uccidere sua figlia - Le esequie sono in programma alle 15 nella basilica di San Vittore e saranno ammessi solo parenti e amici, perché è stata chiesta riservatezza ...

Morì per salvare due amici dal mare in burrasca: a Grassina targa in ricordo di Fabio Sequi - Morì per salvare due amici dal mare in burrasca: a Grassina targa in ricordo di fabio Sequi - Bagno a Ripoli, 16 maggio 2024 - Mercoledì 22 maggio alle 18 al parco urbano di Grassina sarà scoperta una targa in ricordo di fabio Sequi, giovane grassinese di 36 anni scomparso il 6 agosto 2023 a ...