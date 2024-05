Durante una festa 15enne si tuffa in piscina e muore

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un gioco finito in tragedia a Castel Volturno (Caserta), dove unè annegato nellaprivata di un condominio. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno, l'adolescente, residente a Capua, stava festeggiando un compleanno con alcuni amici. Il gruppo faceva il bagno quando ilnon è più riemerso dall'acqua; riportato a galla e adagiato a bordo, gli sarebbe stato praticato il massaggio cardiaco, ma senza esito positivo. Il giovane è morto, provocando shock e disperazione tra gli amici. Si ipotizza il malore o la congestione. Allapare che si accedesse con un biglietto. Sono in corso verifiche dei carabinieri circa la regolarità nella gestione della struttura così come vengono sentiti gli amici della vittima e i presenti all'incidente.

