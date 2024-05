Qualiano - incidente in scooter per l’attore e regista Gaetano Di Vaio | è grave

(Di giovedì 16 maggio 2024)e produttoreDi, 56 anni, è ricoverato in pericolo di vita dopo unstradale avvenuto nella notte a. E’ ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita, presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano,e produttoreDi. Il 56enne è rimasto vittima di un

gravissimo incidente questa notte in via Santa Maria a Cubito . Un 56enne è in fin di vita all’ospedale San Giuliano di Giugliano. incidente in scooter a Qualiano , gravissimo 56enne Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in sella al suo scooter , ...

È Gaetano Di Vaio la vittima dell’ Incidente avvenuto questa notte in via Santa Maria a Cubito a Qualiano . l’attore , nonché registra e produttore napoletano, è rimasto ferito mentre viaggiava in sella al suo scooter lungo l’arteria che collega il ...

Incidente in scooter per Gaetano di Vaio, è in gravi condizioni - incidente in scooter per Gaetano di Vaio, è in gravi condizioni - L'attore e produttore cinematografico ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva una strada di qualiano. E' ricoverato ora all'ospedale di Giugliano ...

Incidente in scooter, in gravi condizioni il produttore e attore Gaetano Di Vaio - incidente in scooter, in gravi condizioni il produttore e attore Gaetano Di Vaio - E' Gaetano Di Vaio, produttore e attore napoletano, l'uomo rimasto ferito nel grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio in via Santa Maria a Cubito a qualiano. Il 56enne ...

Incidente stradale per il regista Gaetano Di Vaio a Qualiano, è grave - incidente stradale per il regista Gaetano Di Vaio a qualiano, è grave - incidente stradale per l'attore e regista napoletano Gaetano Di Vaio, è accaduto questa notte in Via Santa Maria a Cubito.