Ragusa | Gasperini - importante il percorso con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Antonino, ex attaccante, tra le altre, di Verona, Genoa e Salernitana, ed ora al Messina, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Nel corso di “Punto Nuovo Sport” ha parlato, tra le cose, di. Di seguito le sue affermazioni.: “merita la chance in un top club“ “ha dimostrato negli ultimi anni quanto siailfatto ale quanto ora meriti la chance in un top club. E poi è un patrimonio per una società un allenatore come lui perché lavora bene con i giovani. Con Gasp ricordo una manciata di minuti in cui mi lanciò in campo al “San Paolo”. Mi costruii anche una possibilità per segnare ma mi ritrovai Coulibaly addosso”sulla ...