Secondo alcuni rumours a Hollywood - Austin Butler sarebbe nel mirino di Disney per il nuovo film su I Pirati dei Caraibi Johnny Depp permettendo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 16 maggio 2024) È vero, in questi anni è stato detto tutto e il contrario di tutto. E, lo diciamo subito, conferme ufficiali non ce ne sono. Però sta girando ormai con insistenza tra gli addetti ai lavori la notiziacui lastarebbe corteggiando. Per il reboot di una delle saghe cinematografiche più di successo di sempre: Idei. Il reboot di “dei” Di realizzare una nuova versione delle avventure di Jack Sparrow e della sua ciurma si parla da molti anni. Il progetto c’è ed è reale. Lo ha confermato anche il produttore Jerry Bruckheimer: «Siamo in fase di sviluppo». Tradotto: ci sono delle idee, vediamo ...