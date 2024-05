FOTO – Gatti soffre ancora l’autogol | festeggia ‘contro’ l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024)ieri ha vinto il suo primo trofeo da professionista, la Coppa Italia nella finale Atalanta-Juventus. E neimenti, come spesso capita in casa bianconera, non si è negato un qualcosa contro. LA REAZIONE – Ricordate la stagione di Federico? Più volte, soprattutto nel corso del girone d’andata il difensore della Juventus aveva risolto le partite per la squadra di Massimiliano Allegri, con delle orribili vittorie di corto muso che tenevano i bianconeri aggrappati in testa. Poi, il 4 febbraio,(suo secondo stagionale dopo quello grottesco all’andata col Sassuolo) che ha deciso lo scontro diretto Inter-Juventus. La partita dove i bianconeri si sono definitivamente staccati in classifica, sprofondando fino al quarto posto e al -25 attuale dalla capolista. Ma ...