World Triathlon Championship Series - l’Italia in gara a Cagliari dal 25 al 27 maggio

(Di giovedì 16 maggio 2024)– E’ tutto pronto aper la tappa delle, in cui gli atleti potranno staccare il pass olimpico per Parigi 2024. La competizione si svolgerà dal 25 al 27e sarà protagonista anche. Gli Azzurri insaranno Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla, Alice Betto e le stesse Bianca Seregni, Ilaria Zane e Verena Steinhauser. Il programma della– Fonte Agc/coni.it Sabato 25sulla spiaggia del Poetto andrà in scena prima lafemminile e poi quella maschile: in palio punti determinanti per il ranking olimpico, attraverso cui, già qualificata con la staffetta mista, ...

Sono andate in scena questa mattina le prove elite della attesissima tappa di Yokohama (Giappone) delle World Triathlon Series 2024. La gara femminile si è risolta in un vero e proprio duello tra Francia e Stati Uniti. Il successo, per dispersione, ...

Sarà la città di Cagliari ad ospitare l’ultima tappa delle World Triathlon Championship Series , utile per qualificarsi a Parigi 2024 . Sabato 25 maggio sulla spiaggia del Poetto andrà in scena prima la gara femminile e poi quella maschile con in ...

Il Triathlon torna a Cagliari: il 25 maggio le World Series che valgono le Olimpiadi - La world triathlon Championship Series sbarca a Cagliari per la data italiana che, nella splendida cornice della spiaggia del Poetto, il 25 maggio consentirà ai migliori triatleti internazionali di gu

Triathlon, World Para Series Yokohama: oro per Tarantello e Visaggi - triathlon, world Para Series Yokohama: oro per Tarantello e Visaggi - Medaglia d'oro per la coppia Francesca Tarantello e Silvia Visaggi alla world triathlon Para Series Yokohama, in Giappone. Le atlete azzurre hanno tagliato per prime il traguardo nella categoria PTVI ...