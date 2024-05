Ippodromo Capannelle Domenica va in scena il Derby Day

(Di giovedì 16 maggio 2024)19 Maggio 2024, all‘, va inilDay. È il giorno più importante dell’anno per il mondo dell’ippica, quello in cui si disputa la corsa che è sempre stato il sogno di ogni operatore ippico, allevatore, proprietario, allenatore e fantino, il. Un evento unico e imperdibile, il Blue Ribbon (così definito perché un tempo veniva cinto intorno al collo del vincitore un nastro di seta azzurra) è la corsa che arriva solo una volta nella carriera di un cavallo, a tre anni e poi mai più. Ecco spiegata forse la ragione del suo più autentico fascino. IlItaliano di Galoppo è l’essenza di questa disciplina, uno spettacolo ammaliante che riunisce e affascina decine di migliaia di spettatori, un’occasione unica per vedere i migliori ...

Successo per i detenuti in scena a Capanne. E ora si va al Morlacchi - Successo per i detenuti in scena a Capanne. E ora si va al Morlacchi - Applausi e emozioni alla Casa Circondariale di Capanne per lo spettacolo "La popola del futuro ama", con detenuti-attori e studenti sul palco. Progetto sostenuto da Fondazione Perugia per riconfigurar ...

Il mito della Versilia: dai primi stabilimenti balneari ai ruggenti anni Sessanta - Il mito della Versilia: dai primi stabilimenti balneari ai ruggenti anni Sessanta - Il boom economico del dopoguerra vide la Versilia al centro della scena culturale: negli anni Cinquanta e Sessanta ... Ma i locali che negli anni Sessanta passano alla storia sono due: La Capannina di ...

Montignoso, educazione alla lettura. E’ in partenza il progetto ’Ganzo chi legge’ - Montignoso, educazione alla lettura. E’ in partenza il progetto ’Ganzo chi legge’ - A Montignoso è pronto a partire il progetto ‘Ganzo chi legge!’ dedicato ai ragazzi delle scuole, elaborato dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo. L’iniziativa coinvolge nelle diverse forme dell ...