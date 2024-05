F1 - Lando Norris | McLaren adatta al circuito di Imol - spero di replicare quanto fatto a Miami

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo la gioia del primo successo in F1 a, il britannicosi proietta al prossimo appuntamento dia. Nell’appuntamento suldel Santerno le aspettative disono importanti. La, con il pacchetto di aggiornamenti introdotto in Florida, ha compiuto un grande step in avanti e lui ha saputo sfruttare in gara una costanza di rendimento notevole. Sarà interessante capire cosa accadrà sulla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In casa della Rossa,è consapevole che non sarà semplice, ma il team di Woking si presenta con grande fiducia: “Ho festeggiato la vittoria diin modo adeguato…Ci penso ancora. Ma ora testa a questo nuovo week end a ...

La consacrazione che sgorga, direttamente, dalla prima (meravigliosa) vittoria della sua carriera nel Circus a quattro ruote della Formula 1. Un primo posto piazzato, a sorpresa e come per magia, davanti a chi potrebbe essersi già stancato di ...

La sbornia meravigliosa del dopo vittoria è finalmente smaltita in McLaren . Dopo aver vinto meritatamente il Gran Premio di Miami con la scuderia papaya, Lando Norris sta per tornare in pista in occasione del lungo weekend che manderà in scena il ...

Imola 2024, Sainz: “Perez al via di Miami ha messo fuori due piloti ma non c’è stata sanzione” - Imola 2024, Sainz: “Perez al via di Miami ha messo fuori due piloti ma non c’è stata sanzione” - Dopo il Gran Premio di Miami vinto da lando norris davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, la F1 torna due settimane dopo a Imola. In Italia la Ferrari vuole tornare alla vittoria dato che ...

Norris ha festeggiato la vittoria pensando a Imola: "Appropriato per l'occasione" - norris ha festeggiato la vittoria pensando a Imola: "Appropriato per l'occasione" - lando norris rimane con i piedi per terra dopo aver vinto la sua prima gara in Formula 1 a Miami. Il pilota britannico ritiene che la McLaren sia "ancora la terza migliore" squadra sulla griglia di pa ...

Sainz: "Miami era molto adatta a noi, spero anche Imola. La penalità Non l'ho capita" - Sainz: "Miami era molto adatta a noi, spero anche Imola. La penalità Non l'ho capita" - A due settimane dal GP di Miami, che aveva incoronato a sorpresa lando norris, il circus della F1 torna in pista a Imola per il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Nella conferenza stampa che ...