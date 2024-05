Si abbassa i pantaloni davanti a una bimba di 5 anni - uomo rischia di essere linciato dalla folla

(Di giovedì 16 maggio 2024) Attimi di altissima tensione ieri pomeriggio al quartiere Zen di Palermo, dove unavrebbe molestato una bambina di 5denudandosia lei, provocando la reazione furiosa dei residenti. Solo l’intervento dei poliziotti e dei carabinieri in tenuta antisommossaha evitato il linciaggio dell’, che con grande fatica è stato scortato e portato via sottraendolo alla furia dellainferocita. La molestia Secondo una prima ricostruzione undi 60si sarebbe avvicinato ad una bambina di 5e, dopo essersito i, gli avrebbe mostrato i suoi genitali. Alcuni passanti hanno però notato quella scena agghiacciante e sono intervenuti in difesa della piccola allontanando ...

L’Italia è il miglior campionato europeo 2023/2024. No, non è uno scherzo, ma è esattamente quello che dice il ranking Uefa. L’Italia ha infatti chiuso al primo posto il ranking per Nazioni di questa stagione, ormai irraggiungibile anche per la ...

Tendono cavo in strada, 24enne condannato a tre anni - Tendono cavo in strada, 24enne condannato a tre anni - È stato condannato a tre anni di reclusione Alex Baiocco, uno dei tre giovani fermati per avere teso un cavo d'acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a Milano nella notte tra il 3 e il 4 gennaio sco ...

Condannare l'infettivologo Galli a quasi 2 anni per il concorso truccato - Condannare l'infettivologo Galli a quasi 2 anni per il concorso truccato - Dare un anno e dieci mesi di reclusione al professor Massimo Galli. È la richiesta dei pm Carlo Scalas ed Eugenia Bianca Maria Baj Macario davanti alla X sezione penale del tribunale di Milano. L'infe ...

La lotta No Snam arriva a Roma davanti al Ministero dell’Ambiente - La lotta No Snam arriva a Roma davanti al Ministero dell’Ambiente - Sabato 18 maggio la lotta No Snam arriva a Roma davanti al Ministero dell’Ambiente. Insieme a tante delegazioni di territori ...