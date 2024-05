(Di giovedì 16 maggio 2024) Bangkok, 16 mag. (Adnkronos) – L’organo di governo del, la, ha reso noto gli sforzi per garantire un approcciopiù congiunto alla lotta al, inclusa la creazione di uncon le mani incrociate che ipossono utilizzare per comunicare un incidente razzista. La proposta “Global Stand Against Racism”, che secondo laè il risultato di un’ampia consultazione cone giocatrici di tutto il mondo, saràta venerdì a tutte le 211 federazioni nazionali al Congressodi Bangkok. Il primo “pilastro” della proposta prevede che ildiventi un reato specifico compreso in tutte le associazioni, oltre a codici ...

Alla prima edizione del torneo parteciperanno 16 squadre Bangkok (THAILANDIA) - Il Consiglio Fifa si è riunito prima del 74° Congresso Fifa a Bangkok , in Thailandia, e ha adottato diverse decisioni chiave, in particolare in relazione al futuro del ...

Calcio: Fifa presenta proposte contro razzismo, gesto globale standard per i giocatori - calcio: fifa presenta proposte contro razzismo, gesto globale standard per i giocatori - Bangkok, 16 mag. (Adnkronos) - L'organo di governo del calcio, la fifa, ha reso noto gli sforzi per garantire un approccio globale più congiunto alla lotta al razzismo, inclusa la creazione di un ...

Nuova regola anti-razzismo nel calcio: ai calciatori basterà fare un gesto per fermare la partita - Nuova regola anti-razzismo nel calcio: ai calciatori basterà fare un gesto per fermare la partita - La fifa annuncia misure molto più severe nella lotta al razzismo. Fondamentali saranno anche i calciatori che usando le mani avranno la possibilità di segnalare degli episodi di razzismo con un gesto.

Coppa Italia, perché non c'erano i raccattapalle nella finale tra Atalanta e Juve - Coppa Italia, perché non c'erano i raccattapalle nella finale tra Atalanta e Juve - Ai più attenti non deve essere sfuggito che, mentre Vlahovic decideva la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve, una delle componenti sempre presente in campo.