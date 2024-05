Dieselgate -Volkswagen risarcisce 50 mln

(Di giovedì 16 maggio 2024) 15.15 Si è chiusa con un accordo fra Altroconsumo ela class action avviata dall'associazione di consumatori italiana in relazione al ''. La casa automobilistica tedesca metterà a disposizione dei proprietari di veicoli comprati fra il 2009 e il 2015, oltre 50 milioni di euro, cioè fino a 1.100 euro per ogni veicolo. Si conclude così una vicenda giudiziaria iniziata nel 2015 quando l'Agenzia Usa per la protezione del l'ambiente (Usepa) rilevò falsificazioni nelle emissioni dei motori diesel.

