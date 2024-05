L’influenza aviaria rilevata a New York - lo studio | Le mucche laboratorio per il virus per contagiare l’uomo?

(Di giovedì 16 maggio 2024)è arrivata a New. “Un piccolo numero di uccelli selvatici sono portatori delH5N1 ad alta patogenicità“, ha scoperto unopubblicato sul Journal of Virology, rivista della Società americana di microbiologia. Il lavoro evidenzia che le ‘relazioni pericolose’ tra animali ed esseri umani, quelle che possono dare origine a infezioni zoonotiche o addirittura a pandemie, non sono limitate agli ambienti rurali o al commercio di pollame, ma rappresentano un’insidia anche nei centri urbani. Metropoli comprese. “È importante ricordare che l’aver trovato ilH5N1 negli uccelli di città non segnala l’inizio di una pandemia di influenza nel”, tiene a precisare la co-autrice delloChristine Marizzi, che tuttavia ...

