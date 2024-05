(Di giovedì 16 maggio 2024)iltelevisivo traprevisto sulla Rai Il confronto televisivo tra Giorgiaed Elly, previsto per il 23 maggio a Porta a Porta, e quello tra tutti i leader di partito in vista delle Elezioni Europee è stato annullato. La Rai ha comunicato che solo quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito per un confronto a due tra leader, sulla base della loro rappresentatività. Non essendo stata raggiunta ladi cinque liste su otto, la ridell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni di permettere il formato dei duelli chez Bruno Vespa sulla tv pubblica non è stata accolta. Un rapido sondaggio telefonico ha confermato che il parere delle forze politiche, già contrarie ...

Meloni-Schlein Niente da fare per il faccia a faccia elettorale in tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Nei giorni scorsi, gli staff di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico avevano diramato una nota stampa annunciando il confronto in ...

Il Duello tv tra Meloni e Schlein del prossimo 23 maggio a Porta a porta prima delle europee, non s'ha da fare. Lo ha spiegato la Rai, asserendo come dopo la ri chiesta dell' Agcom di ottenere una maggioranza da parte delle 8 liste presenti in ...

"C'è chi preferisce rinunciare a una opportunità di confronto in prima serata pur di negarla alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein commenta il mancato confronto tra lei e Giorgia Meloni in ...

In Rai salta il duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la maggioranza chiesta dall’Agcom non c’è - In Rai salta il duello tv tra Giorgia meloni ed Elly schlein, la maggioranza chiesta dall’Agcom non c’è - Non ci sarà quindi il confronto tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia meloni e quella del Pd Elly schlein che era previsto il 23 maggio a Porta a Porta. Il format proposto dal conduttore del ...

Salta il duello tv tra Meloni e Schlein, la Rai: “Non c’è la maggioranza chiesta dall’Agcom” - Salta il duello tv tra meloni e schlein, la Rai: “Non c’è la maggioranza chiesta dall’Agcom” - Il confronto televisivo tra Giorgia meloni ed Elly schlein, previsto per il 23 maggio a Porta a Porta, e quello tra tutti i leader di partito in vista delle Elezioni Europee è stato annullato. La Rai ...

Meloni-Schlein, TV-konfrontasjon hoppet over: hvorfor - meloni-schlein, TV-konfrontasjon hoppet over: hvorfor - Il confronto televisivo tra meloni e schlein, previsto su Rai 1, salta perché non è stato rispettato un paletto imposto dall'Agcom.