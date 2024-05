Chi teme il premierato tifava governi tecnici

leggi le altre "Poesì" - leggi le altre "Poesì" - Dopo il dibattito in commissione Affari costituzionali, la proposta del premierato è approdata alla discussione in Aula del Senato. Il passaggio in Commissione ha impresso modifiche significative al ...

I timori di Meloni, il doppio referendum su ‘Giorgia’ tra arroganza, prudenza e rischio di non stravincere - I timori di Meloni, il doppio referendum su ‘Giorgia’ tra arroganza, prudenza e rischio di non stravincere - In FdI leggono la presa di posizione come un segnale da parte del Quirinale. Meloni teme che il perimetro del “no” al premierato possa diventare molto più ampio rispetto a quello dell’opposizione ...