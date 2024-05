(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoildel procuratore generale elaprevista oggi nell’ambito del processo di appello sulladel 14enne Salvatore Giordano, lodi Maranoil 5 luglio 2014 da un grosso frammento ornamentale staccatosi dalla Galleria Umberto I di Napoli. La Corte di Appello ha comunque letto la propria relazione decidendo di rinviare, per ovviare all’inconveniente, la discussione dell’accusa di soli undici giorni. Il 27 maggio, quindi, il sostituto procuratore generale formulerà la sue conclusioni. “In un processo del genere, – ha commentato l’avvocato Sergio Pisani, legale dei genitori di Salvatore – sulladi un ragazzo di 14 anni, non è possibile che la ...

Parigi , 26 marzo 2024 – aveva chiesto a una studentessa di togliersi il velo islamico. Per questo il preside di un liceo di Parigi era stato minacciato di morte . Così il capo d’istituto del “Maurice Ravel” ha dato le dimissioni “per motivi di ...

Studente ferito a morte, manca il fascicolo e salta requisitoria - studente ferito a morte, manca il fascicolo e salta requisitoria - Manca il fascicolo del procuratore generale e salta la requisitoria prevista oggi nell'ambito del processo di appello sulla morte del 14enne Salvatore Giordano, lo studente di Marano ferito a morte il ...

Morte cardiaca improvvisa giovanile, conoscerla per prevenirla: progetto coordinato dal Sant'Anna di Pisa - morte cardiaca improvvisa giovanile, conoscerla per prevenirla: progetto coordinato dal Sant'Anna di Pisa - La campagna si è svolta nell’ambito di progetti coordinati dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Il docente e cardiologo Alberto Giannoni, a nome del gruppo ...

Milano: studenti e detenuti del Beccaria insieme per Romeo e Giulietta - Milano: studenti e detenuti del Beccaria insieme per Romeo e Giulietta - Dalle 10 di venerdì 17 alle 10 di sabato 18 il teatro Puntozero del carcere minorile Beccaria di Milano sarà aperto a tutti i cittadini per ricordare i cinque giovani che muoiono nel corso del Romeo e ...