Regionali - il Pd apre la Fabbrica Emilia-Romagna I prossimi passi prima delle Europee

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bologna, 16 maggio 2024 - Il Pd non perde tempo ela ‘’. Le, non è un segreto, potrebbero essere lampo, già forse a fine ottobre o agli inizi di novembre, quindi i dem hanno deciso di giocare d’anticipo, dando il via a “un percorsoidee”dell’8 e 9 giugno. A definire i, la direzione regionale del Pd di ieri sera con i maggiorenti del partito. A guidare i lavori il segretario regionale dem Luigi Tosiani che ha fatto partire il percorso per la successione di Stefano Bonaccini. Per ora, però, non si è parlato di toto-nomi (sebbene impazzi, ormai, da mesi) ma si è indicata la strada verso la partita...