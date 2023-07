Elettra Lamborghini a “Battiti Live” con un jumpsuit luminoso e aderente

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 16 luglio 2023) L’estate diè iniziata con il piede giusto. La cantante è impegnata con il suo tour, ma si è concessa anche una tappa a Bari per partecipare a. Sul palcoscenico, ha illuminato il pubblico con un completoperfettamente trendy.ha raggiunto il palcoscenico diper la seconda puntata del concertone estivo, proponendo un look glam sensualissimo per l’estate entrata nel vivo. In onda su Italia 1, il concerto condotto da Elisabetta Gregoraci continua ad intrattenere il pubblico italiano non soltanto con buona musica, ma anche con il tocco glam degli artisti coinvolti.. Crediti: Intsagram/@sharay.official – ...