Sylvester Stallone i produttori non lo volevano in Rocky

(Di mercoledì 28 giugno 2023): idigli offrirono dei soldi pur di non vederlo recitare come protagonista del film cult che ha fatto la storia del cinema negli anni Ottanta. Ecco quanti dollari furono offerti all’attore!, 76 anni: ecco quanto soldi gli offrirono per non farlo recitare come attore protagonista in! Read L'articolo proviene da Tenacemente.

A tentare la difficile impresa sarà un cast all star , composto da new entry e storici volti del franchise, fra cui spicca la presenza di- vero artefice del successo della saga - ...And you can either have the Stars which are there by default or you can change them if you feel like I'd like the main lead to beand the main lady to be Lady Gaga, and in side ...Un nuovo libro su Hollywood offre un gustoso retroscena sulla lavorazione di Rambo 3 e sulla vendetta chesi sarebbe preso su un bambino di nove anni troppo saccente , " condannandolo a morte " (cinematograficamente parlando, ovviamente). The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and ...

Rambo 3, Sylvester Stallone corretto sul set da un bambino di nove ... Movieplayer

Jason Statham, star del franchise I mercenari, ha condiviso alcune foto del suo personaggio, Lee Christmas, pronto a tornare in azione del quarto capitolo, atteso al cinema per il 22 settembre. Al suo ...In un gustoso retroscena, scopriamo che, dopo aver dimenticato le sue battute, Sylvester Stallone è stato corretto dal suo piccolo coprotagonista, ma la sua vendetta non si è fatta attendere.