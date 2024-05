Taiwan -Lai Ching-te giura da presidente

(Di lunedì 20 maggio 2024) 5.02 Il nuovodi, Lai-te (William Lai), ha prestato oggimento, in una cerimonia alla quale hanno partecipato decine di delegazioni straniere, secondo le immagini di un pool video ufficiale. Lai hato nel palazzo presidenziale di Taipei, così come il nuovo viceHsiao Bikhim. Lai succede a Tsai Ingwen, i cui otto anni al potere hanno visto un peggioramento delle relazioni con Pechino a causa del suo rifiuto di riconoscere il 'Consenso del 1992' e 'il principio della Unica Cina'

