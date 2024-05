Strage di giovani in auto Due scontri - quattro morti Addio alla star tv del reality

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) VILLA LITERNO (Caserta) Ha vissuto la popolarità dopo avere partecipato al docu-di Rai2 ’Il collegio’, ora lascia solo tanto dolore in chi l’ha conosciuto e apprezzato anche per la storia di vita che aveva alle spalle. Dimitri Tammaro Iannone, che avrebbe compiuto 25 anni l’8 giugno, è una delle tre vittime di un incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica sul collegamento fra Giugliano e Villa Literno, nel Casertano; la macchina sulla quale viaggiava si è schiantata frontalmente con quella di due coniugi cinquantenni di Casapesenna. Assieme a Dimitri sonoRobert Badica, 23 anni, di origine rumena, e Filomena Del Piano, 19, di Aversa; gravissimo il quarto giovane, un ventunenne, come sono in condizioni critiche i componenti dell’altra coppia. Iamici tornavano da una serata di festa. Tammaro ...