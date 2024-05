Pogacar trionfa nella 15ª tappa | in testa a Livigno - Thomas insegue

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ordine d’arrivo 15ªManerba-(Mottolino): 1) Tadej(Slo, Uae) km 222 in 6h 11’41’’ (media 35,837), 2) Quintana (Col) a 29’’, 3) Steinhauser (Ger) a 2’32’’, 4) Bardet (Fra) a 2’48’’, 5) Martinez (Col) a 2’51’’, 6)(Gbr) st, 7) Rubio (Col) a 2’59’’, 8) O’ Connor (Aus) st, 11) Zana a 3’35’’, 14) Tiberi a 3’59’’, 16) Piganzoli a 4’12’’, 20) Fortunato a 5’24’’. Classifica generale: 1) Tadej(Slo, Uae), in 56h 11’46’’, 2)(Gbr) a 6’41’’, 3) Martinez (Col) a 6’56’’, 4) O’ Connor (Nzl) a 7’43’’ , 5) Tiberi a 9’26’’, 6) Arensman (Ola) a 9’45’’, 7) Bardet (Fra) a 10’49’’, 8) Zana a 11’11’’, 9) Rubio (Col) a 12’13’’, 10) Hirt (Cek) a 13’11’’, 11) Fortunato a 14’14’’, 13) Piganzoli a 18’29’’, 14) Pozzovivo a 18’55’’. Oggi secondo giorno di riposo. ...

