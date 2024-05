Tragico incidente nella notte Muore in moto 28enne informatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) SAN GIULIANO TERME (Siena) L’amico vede i lampeggianti, si avvicina. I carabinieri lo fermano. I sospetti, poi la conferma. Nicola non c’è più. Si erano parlati una manciata di minuti prima. Poi lui si era fermato a prendere le sigarette e lo stava raggiungendo. Mancano pochi minuti all’una, i due sono stati a Pisa per un sabato sera tra giovani e stanno rientrando a San Giuliano Terme, Nicola Vettori,, nato a Poggibonsi, abitava ad Arena Metato, in provincia di Pisa. Ma, all’uscita dalla rotonda del Carrefour qualcosa non va. Nicola - questa una prima ricostruzione - con la suasta procedendo verso Asciano di Pisa, finisce nell’altra corsia e si scontra con l’auto, una Volkswagen, che sta arrivando in direzione contraria. L’impatto è violento, il giovanissimo che lavorava nel campo dell’informatica, viene sbalzato e viene scaraventato ...