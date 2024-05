Il fratello disperato accorso sul luogo del dramma | Non sappiamo ancora cosa possa essere successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dieci ore dopo, ilraggiunge il punto preciso in cui è avvenuto l’impatto. Cerca dettagli, pezzi dei veicoli, risposte su una morte per ora senza un perché. Ci sono le indagini dei carabinieri, i militari di Migliarino, con il supporto dei colleghi di San Giuliano e Marina di Pisa. Ma cheabbia causato lo scontro,nessuno lo sa. Gli accertamenti sono in corso, quelli di routine sullo stato di guida delle persone coinvolte, come avviene sempre, ma per ora si procede a tutto tondo. Un colpo di sonno, un malore, qualche ha creato distrazione: si passano al setaccio tutte le ipotesi. "Nonsia", spiega ilmentre si trova suldell’incidente.