Diversificare a regola d’arte Ora la bellezza è un bene rifugio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ARTE È A TUTTI GLI EFFETTI un’idea vincente, sia perché il bello salverà il mondo, sia perché ci sono grandi vantaggi fiscali per chi investe in opere. Ma un quadro può essere considerato un ben? La risposta arriva dal nuovo amministratore delegato di Finarte, Alessandro Guerrini (nella foto sotto). È Guerrini, una laurea all’Università Ca’ Foscari di Venezia e molta esperienza nel settore, a guidare la casa d’aste più nota del Paese. Finarte nasce nel 1959, per iniziativa del banchiere milanese Gian Marco Manusardi, e in poco tempo diventa leader nel settore del mercato dell’arte in Italia. Da poco Finarte si è riappropriata della sua sede storica milanese, nel quartiere di Brera e, non da oggi, rappresenta un punto di riferimento nazionale ed internazionale per lo stile, la moda, l’arte e gli affari. Siete tornati nella storica ...