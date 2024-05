La Torino-Lione è anche la Milano-Parigi con Novara da coinvolgere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 18 maggio 2024) Lunedì 20 alle 18.30 si svolgerà al’incontro “-Europa” alla Sala Carpano in Via Fenoglietti 14. Saràl’occasione per parlare di alta velocità, se ne discute meno che in passato eppure l’argomento è tuttora fondamentale. La costruzione dellaprocede sempre con fatica, come spesso capita a opere così complesse, ed è fondamentale che nel frattempo non se ne dimentichi la centralità. Dobbiamo partire da un presupposto importante: è una linea che serve sia per le persone, sia per le merci. Il trasporto su ferro delle merci dall’Italia ai valichi alpini è questione di rilievo: oggi circa un terzo delle merci li attraversa su ferro e il sistema è messo in grave crisi da alcuni incidenti che rendono inagibili o parzialmente ostruiti per ancora qualche ...