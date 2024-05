Caria - il palio del riscatto | Dedicato a Lorenzo Viti

(Di lunedì 20 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA "Ciao, un bacio". E poi volge gli occhi al cielo. L’ha detto a caldo ai contradaioli, l’ha provato forte nel suo cuore. "Ci ha aiutato da lassù", ribadisce Francesco, dominatore e vincitore ieri deldi Fucecchio per Porta Raimonda che aspettava il trionfo dal lontano 1999. Il fantino si riferisce a, storico veterinario anche deldi Siena nel Valdimontone, fucecchiese e contradaiolo proprio della Raimonda. Si era spento, dopo una malattia, poco più di un mese fa. Anche a Mociano venne fatto un minuto di silenzio per ricordarlo prima dei galoppi di addestramento. Una rivincita per, dopo tante amarezze per non essere più riuscito ad indossare qui un giubbetto negli ultimi sette anni. Un successo senza ...

