Concorso Scrivi Rap a Santo Stefano Magra | opportunità per talenti della musica rap

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla prima edizione delRap” promosso dal Comune die rivolto a tutti coloro che hanno la passione per larap. L’idea è nata sulla scia di “Serata Rap – Parole in piazza”, talk show promosso la scorsa estate (nella foto) e che si ripeterà nei prossimi mesi. Alpossono partecipare tutti i cittadini residenti in Italia di età compresa fra 11 e 99 anni desiderosi di esprimere il proprio talento “Rap” scrivendo il testo di una canzone a tema libero e senza limiti di lunghezza. L’di confrontarsi con espertirap è una grande occasione per chi ha questa vocazione artistica, spiega l’amministrazione ...