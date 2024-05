(Di lunedì 20 maggio 2024) Non è più indi vita il premier slovacco Robert, colpito mercoledì scorso dai proiettili di Juraj Cintula, il 71enne da sabato in custodia cautelare. Ma le indagini mostrano uno scenario più complesso di quanto si fosse ritenuto fino ad ora: a colpire infatti potrebbe non essere stato un "" e adesso si segue anche ladi un "gruppo" dietro il tentato omicidio. A riferire di questa ipotesi è stato il governo in una conferenza stampa a Bratislava, nella quale si è annunciata un’energica strettasicurezza. L’elemento che avrebbe fatto virare gli inquirenti è la circostanza che, due ore dopo l’aggressione, l’intera comunicazione di Cintola su Facebook fosse stata cancellata. "E non è stato né lui, né sua moglie", ha scandito il ministro ...

A quattro giorni dall’attentato di cui è stato vittima nella cittadina di Handlova, il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa e premier ad interim Robert Kalinak, dopo aver ...

Il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita dopo l'attentato di mercoledì scorso. Lo fa sapere un ministro slovacco . Le condizioni di Fico ...

Non è più in pericolo di vita il premier slovacco Robert Fico, colpito mercoledì scorso dai proiettili di Juraj Cintula, il 71enne da sabato in custodia cautelare. Ma le indagini mostrano uno scenario più complesso di quanto si fosse ritenuto fino ...

"Fico fuori pericolo". Dubbi sulla pista del lupo solitario - "fico fuori pericolo". Dubbi sulla pista del lupo solitario - Il premier slovacco Robert fico non è più in pericolo di vita dopo l'attentato, ma le indagini rivelano un possibile coinvolgimento di un gruppo nell'aggressione. Il governo annuncia misure di ...

Il premier slovacco Robert Fico è fuori pericolo: indagini sull'attentatore: "Potrebbe non aver agito da solo" - Il premier slovacco Robert fico è fuori pericolo: indagini sull'attentatore: "Potrebbe non aver agito da solo" - Fuori pericolo. Il primo ministro slovacco Robert fico non sarebbe più in pericolo di vita anche se le sue condizioni restano gravi. Il governo indaga sull’attentatore valutando anche la pista del ...

Slovacchia, il premier Robert Fico “non è più in pericolo di vita” - Slovacchia, il premier Robert fico “non è più in pericolo di vita” - Il primo ministro slovacco Robert fico non è più in pericolo di vita, dopo l'attentato di mercoledì scorso, anche se le sue condizioni rimangono gravi e ...