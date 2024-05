È la settimana dei Dialoghi di Pistoia Scrittori - filosofi e chef a confronto | Blog e t - tutti parlano di cibo

(Di lunedì 20 maggio 2024) È ladel festivaldi. Il tema di questa edizione "Siamo ciò che mangiamo?" vedrà protagonisti, da vemerdì a domenica nelle piazze e nei teatri,, giornalisti ma anche esperti die vere stelle della cucina. Un programma ricco. Intanto, sono già online le video interviste che in versione on line (www.di.it) anticipano il festival che sarà (24-26 maggio). Tra i protagonisti c’è anche Sonia Peronaci, colei che nel 2006 per prima gettò il seme del food-ging con GialloZafferano. Tanto da diventare poi vero e proprio brand, venendo in seguito acquisito da Mondadori. Oggi Sonia Peronaci è semplicemente "Sonia Peronaci" (www.soniaperonaci.it), con una ricca serie cartacea di pubblicazioni a tema, il ...

