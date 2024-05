E’ scomparso l’ex poliziotto Cosimo Prete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) E’all’età di 73 anni, exin pensione. Era malato da tempo, ma affrontato questo cammino con coraggio e spirito. Nato a Galatone (Lecce) nel 1952, era arrivato nella nostra città per prendere servizio al posto fisso di polizia del Campo di Marte, dove ha lavorato per 22 anni, prima di andare negli uffici della Prefettura dov’è rimasto fino alla pensione. Lascia la moglie Maria De Blasio e la figlia Giulia, giornalista e firma del nostro quotidiano. Entrambe desiderano ringraziare il personale sanitario del San Luca e del Campo di Marte che in questi anni hanno seguito con dedizione e competenza il loro caro. Il funerale si terrà domani alle ore 15 alla chiesa di San Ginese di Compito e da oggi la salma è all’abitorio di Lucca. A Giulia e alla signora Maria le più sentite condoglianze ...