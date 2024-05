Premier league Pep & the City nella storia E’ il quarto titolo inglese di fila

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il Manchesterconquista per la quarta volta diil, record assoluto nel campionato. La squadra di Pep Guardiola ha battuto nell’ultima giornata il West Ham Utd per 3-1: doppietta di Foden (foto) nel primo tempo, accorcia Hurdus al 42’, terza rete dei Citizen al 59’ a cura di Rodri. I Citizens, prima del match di ieri, si erano presentati a +2 sull’Arsenal secondo: una vittoria così è bastata – i Gunners di Arteta ieri si sono imposti per 2-1 sull’Everton – per mettere in bacheca un’altra, la decimadel club e la sesta negli ultimi sette anni. Una serie di trionfi impressionante, e anche se la Champions è già sfumata in semifinale ...

Oggi sabatoi 18 e domani domenica 19 Maggio , nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anche in streaming su NOW. Giornata decisiva ...

Il Manchester City è di nuovo campione d'Inghilterra. Tutti i verdetti: Chelsea in Europa - Il Manchester City è di nuovo campione d'Inghilterra. Tutti i verdetti: Chelsea in Europa - Il Manchester City vince ancora la premier league. Stavolta è la quarta consecutiva ed è record per il calcio inglese: nessuno era mai stato in grado di confermarsi così in 125 anni. Il successo ...

La Ligue1 è finita col miracolo Champions del Brest. Fonseca beffato, Lione in Europa League - La Ligue1 è finita col miracolo Champions del Brest. Fonseca beffato, Lione in Europa league - Il Psg già campione batte il Metz, il Nizza di Farioli impone il pari al Lilla in pieno recupero e lo costringe ai preliminari. Marsiglia fuori da tutto. Retrocedono Clermont e Lorient ...

Manchester City, Guardiola: "Nel 2025 più probabile che lasci" - Manchester City, Guardiola: "Nel 2025 più probabile che lasci" - L’allenatore spagnolo, infatti, al termine della vittoria della premier league di quest’oggi ottenuta con il successo sul West Ham, ha confermato che resterà al City fino alla prossima stagione, ma ...