Monza | i giochi di guerra dell’Italian Raid Commando Cosa sono e chi ha vinto

(Di domenica 19 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Grande successo, con sfilata e premiazioni, nella suggestiva cornice dell’avancorte della Villa Reale per la 36° edizione, la prestigiosa competizione internazionale per pattuglie militari, riservata a squadre in servizio attivo, della riserva e di scuole militari di Nazioni della Nato ed amiche. L’evento è stato organizzato dalla Delegazione Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia sui territori della provincia die Brianza e della provincia di Lecco. A trionfare è stata la squadra dei Parà della Folgore, che ha dimostrato un’eccellente preparazione, determinazione e spirito di squadra. Dopo essersi spostati a suon di tamburo dal Duomo dialla Villa Reale,stati suonati gli inni ...